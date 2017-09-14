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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Глава "ВТБ Арена парк": стадион "Динамо" может открыться матчем сборной России
Сборная России действительно может сыграть в начале июня в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщил Андрей Перегудов - руководитель проекта "ВТБ Арена парк".
"Совершенно верно, такая возможность рассматривается. Для "ВТБ Арена парк - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" будет большой честью принять у себя столь знаковое событие. Мы ведем активные переговоры по этому поводу с тренерским штабом нашей сборной и будем счастливы стать такой площадкой", - цитирует Перегудова ТАСС.
На вопрос, станет ли этот матч первым на стадионе "Динамо" после завершения реконструкции, Перегудов ответил: "Такая возможность не исключается".
"Совершенно верно, такая возможность рассматривается. Для "ВТБ Арена парк - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" будет большой честью принять у себя столь знаковое событие. Мы ведем активные переговоры по этому поводу с тренерским штабом нашей сборной и будем счастливы стать такой площадкой", - цитирует Перегудова ТАСС.
На вопрос, станет ли этот матч первым на стадионе "Динамо" после завершения реконструкции, Перегудов ответил: "Такая возможность не исключается".
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