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Глава "ВТБ Арена парк": стадион "Динамо" может открыться матчем сборной России

Сборная России действительно может сыграть в начале июня в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщил Андрей Перегудов - руководитель проекта "ВТБ Арена парк".

"Совершенно верно, такая возможность рассматривается. Для "ВТБ Арена парк - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" будет большой честью принять у себя столь знаковое событие. Мы ведем активные переговоры по этому поводу с тренерским штабом нашей сборной и будем счастливы стать такой площадкой", - цитирует Перегудова ТАСС.

На вопрос, станет ли этот матч первым на стадионе "Динамо" после завершения реконструкции, Перегудов ответил: "Такая возможность не исключается".
Теги: Динамо Сборная России
Сегодня, 06:36
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