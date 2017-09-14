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ЦСКА сегодня начал подготовку к матчу с "Ростовом"

Футболисты ЦСКА сегодня начали подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России с "Ростовом", сообщает Bobsoccer.

Игроки, принимавшие участие в поединке с "Бенфикой", провели восстановительное занятие. Полузащитник Александр Головин и форвард Аарон Оланаре также сегодня принимали участие в тренировке и готовятся к субботней встрече.

Оланаре в столкновении получил контузию малоберцового нерва, форварда унесли с поля на носилках. Можно сказать, что он испытал сильный болевой шок, но сейчас уже все в порядке. Завтра у армейцев предыгровая тренировка в Москве.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 16:27
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