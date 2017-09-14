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Курбан Бердыев: Азмун и Рочина завтра вернутся в общую группу

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Уралом".

— Курбан Бекиевич, какова ситуация с травмированными?

— Оздоев восстановился. Азмун и Рочина сегодня проводят последнюю тренировку по индивидуальной программе, и завтра возвращаются в общую группу. Думаю, что Жемалетдинов подойдет к игре в общей группе. Надеюсь, что и Кудряшов будет в оптимальном состоянии.

— Несколько слов по "Уралу", который семь матчей из девяти сыграл в ничью.

— Думаю, что в этом году они нашли определенный баланс. Почерк Тарханова виден в плане созидания: это комбинационная игра без грубых ошибок в обороне, компактность в обороне. Поэтому, думаю, что сложный матч предстоит.

— Прокомментируйте, пожалуйста трансфер Шекари. Он на перспективу?

— Да, на перспективу. Он достаточно перспективный парень. Примерно то же самое, что было с Азмуном. Парень с большим потенциалом.

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Оздоев Азмун Рочина Рубин
Сегодня, 18:09
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