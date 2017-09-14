Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
14:19
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы (4)
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы (4)
13:58
Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА (3)
Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА (3)
12:59
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (7)
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (7)
10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (35)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (35)
Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело Янна М'Вила 9 октября
Арбитражный суд Москвы назначил на 9 октября предварительное заседание по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" в отношении АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и поузащитника казанского "Рубина" Янна М'Вила.
Иск связан с мировым соглашением, которое было подписано между московским "Динамо" и М'Вила. ВФСО "Динамо" владеет контрольным пакетом акций ФК "Динамо".
М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".
В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза - игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.
ТАСС
Иск связан с мировым соглашением, которое было подписано между московским "Динамо" и М'Вила. ВФСО "Динамо" владеет контрольным пакетом акций ФК "Динамо".
М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".
В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза - игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.