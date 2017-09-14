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Валерий Газзаев остался в восторге от граффити со своим изображением на стадионе ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев посетил домашний стадион армейского клуба.

Специалист остался доволен граффити на стене арены со своим изображением.

"Сегодня на стадион ЦСКА заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним!" - говорится в твиттере армейцев.

Валерий Газзаев остался в восторге от граффити со своим изображением на стадионе ЦСКА
Теги: Газзаев ЦСКА
Сегодня, 19:19
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2
(3)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:27) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
Пес наверное на измене был,думал что без усов нарисуют
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (2)

Все счастливы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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