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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Газзаев остался в восторге от граффити со своим изображением на стадионе ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев посетил домашний стадион армейского клуба.
Специалист остался доволен граффити на стене арены со своим изображением.
"Сегодня на стадион ЦСКА заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним!" - говорится в твиттере армейцев.
Специалист остался доволен граффити на стене арены со своим изображением.
"Сегодня на стадион ЦСКА заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним!" - говорится в твиттере армейцев.
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