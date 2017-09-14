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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Манкин: заработанные на продаже билетов 110 млн рублей не предел для "Зенита"
Коммерческий директор "Зенита" Дмитрий Манкин сообщил, что 110 миллионов рублей, заработанные на продаже билетов на матч 4-го тура чемпионата России проти "Спартака", не являются пределом для сине-бело-голубых.
"В частности, на многие матчи билеты у нас стоят от 200 рублей, правда, их всего 12% от вместимости, поскольку это места на втором ярусе за воротами. Но нам хочется, чтобы все слои населения имели возможность прийти на стадион по билетам. На матчи, которые пользуются спросом, мы, конечно, формируем другой ценник. На матче со "Спартаком" мы заработали 110 миллионов рублей на билетах. 110 миллионов – далеко не предел. Думаю, что в этом сезоне на топовых матчах покажем выручку еще больше. Наша задача состоит в том, чтобы на этом этапе посещение стадиона стало частью образа жизни болельщика. Эту задачу мы должны в этом сезоне решить.
Второе: имея такой объект, мы ни в коем случае не хотим, чтобы для кого-то из горожан посещение такого комфортного и большого стадиона стало недоступным по финансовым соображениям. Поэтому на том, на чем можно зарабатывать, мы стараемся зарабатывать, но при этом считаем важным придерживаться там, где мы можем себе это позволить, социально ориентированной политики в ценообразовании. Доходы от продажи билетов составляют всего треть от общего дохода стадиона. Для футбольного клуба с развитым маркетингом важно понимать, что посещение стадиона – это основа коммерческой работы. Но выручка от билетов на самом деле составляет в среднем по году порядка 1/3 доходов стадионов, как бы странно это ни звучало, а 2/3 складываются из доходов от абонементов, от бизнес-лож и бизнес-клубов, это первая статья доходов. Большими статьями доходов являются доходы от кейтеринга, реализации прав на продажу напитков, мороженого, снеков", - цитирует Манкина "Р-Спорт".
"В частности, на многие матчи билеты у нас стоят от 200 рублей, правда, их всего 12% от вместимости, поскольку это места на втором ярусе за воротами. Но нам хочется, чтобы все слои населения имели возможность прийти на стадион по билетам. На матчи, которые пользуются спросом, мы, конечно, формируем другой ценник. На матче со "Спартаком" мы заработали 110 миллионов рублей на билетах. 110 миллионов – далеко не предел. Думаю, что в этом сезоне на топовых матчах покажем выручку еще больше. Наша задача состоит в том, чтобы на этом этапе посещение стадиона стало частью образа жизни болельщика. Эту задачу мы должны в этом сезоне решить.
Второе: имея такой объект, мы ни в коем случае не хотим, чтобы для кого-то из горожан посещение такого комфортного и большого стадиона стало недоступным по финансовым соображениям. Поэтому на том, на чем можно зарабатывать, мы стараемся зарабатывать, но при этом считаем важным придерживаться там, где мы можем себе это позволить, социально ориентированной политики в ценообразовании. Доходы от продажи билетов составляют всего треть от общего дохода стадиона. Для футбольного клуба с развитым маркетингом важно понимать, что посещение стадиона – это основа коммерческой работы. Но выручка от билетов на самом деле составляет в среднем по году порядка 1/3 доходов стадионов, как бы странно это ни звучало, а 2/3 складываются из доходов от абонементов, от бизнес-лож и бизнес-клубов, это первая статья доходов. Большими статьями доходов являются доходы от кейтеринга, реализации прав на продажу напитков, мороженого, снеков", - цитирует Манкина "Р-Спорт".
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