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Александр Тарханов: надеюсь, "Урал" прервет серию без побед в игре с "Рубином"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил сильные стороны соперника.

"Рубин" – высокоорганизованная команда, в которой собраны игроки очень хорошего уровня. Конечно, у всех нас есть желание прервать длительную серию и одержать победу. Мы хотя и играем хорошо и почти не проигрываем, но пока не можем победить. Надеемся, что в Казани у нас это получится. Мы и в предыдущей игре со "СКА-Хабаровск" (1:1) хотели прервать серию, но подвела реализация. А одна ошибка стоила нам двух очков. Но мы не заостряем на этом внимание, разберем игру и будем двигаться дальше. Наша проблема заключается в том, что в последних матчах большая группа основных игроков травмировалась. И Владимир Ильин, и Эрик Бикфалви, и Грегор Балажиц, и Артем Фидлер, со "СКА-Хабаровск" мы играли без нападающих", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Урал Рубин
Сегодня, 02:29
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