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"Зенит" может предложить Андрею Аршавину административную должность

"Зенит" планирует пригласить Андрея Аршавина по окончании его контракта с "Кайратом", сообщает ФАН.

По словам источника, речь идет об административной работе, если 36-летний футболист примет решение завершить игровую карьеру и не станет продлевать действующее соглашение с казахстанским клубом.

При этом отмечается, что для самого Аршавина приоритетом будет продолжение карьеры.
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 04:05
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