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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матче "Тосно" - "Спартак" будут повышенные меры безопасности
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о мерах безопасности на предстоящем матче 10-го тура РФПЛ "Тосно" — "Спартак".
«Мы знаем об особенных отношениях болельщиков «Спартака» и «Зенита», поэтому на предстоящем матче 10-го тура будут повышенные меры безопасности. Все службы клуба и стадиона готовятся к этому матчу. Также правоохранительные органы будут мобилизованы и примут все необходимые меры предосторожности. Понятно, что спартаковцев приедет не 10%, а гораздо больше, поэтому мы готовимся к любым вариантам развития событий. На таком матче можно ожидать всё что угодно.
Мы усилим досмотр болельщиков, чтобы не повторился случай, как на игре с «Марибором». Билеты будут в свободной продаже, поэтому часть болельщиков «Спартака» могут оказаться на центральной трибуне. Но все наши службы готовы, и будем надеяться, что матч пройдёт в спокойной обстановке», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Мы знаем об особенных отношениях болельщиков «Спартака» и «Зенита», поэтому на предстоящем матче 10-го тура будут повышенные меры безопасности. Все службы клуба и стадиона готовятся к этому матчу. Также правоохранительные органы будут мобилизованы и примут все необходимые меры предосторожности. Понятно, что спартаковцев приедет не 10%, а гораздо больше, поэтому мы готовимся к любым вариантам развития событий. На таком матче можно ожидать всё что угодно.
Мы усилим досмотр болельщиков, чтобы не повторился случай, как на игре с «Марибором». Билеты будут в свободной продаже, поэтому часть болельщиков «Спартака» могут оказаться на центральной трибуне. Но все наши службы готовы, и будем надеяться, что матч пройдёт в спокойной обстановке», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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