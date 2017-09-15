"Анжи" продолжает подготовку к матчу с "Краснодаром"

"Анжи" продолжает готовиться к матчу с "Краснодаром".Во вторник и среду команда провела интенсивные тренировки с большим объемом беговой работы и игровых упражнений. В четверг утром, 14 сентября, Вадим Скрипченко провёл для подопечных теоретическое занятие, на котором состоялся разбор игры соперника. Вечером махачкалинцы работали на поле. На этот раз акцент был сделан на отработке действий при стандартных положениях.Не принимает участия в тренировках травмированный Магомед Мусалов. Участие Яковлева в матче с "Краснодаром" также остаётся под вопросом, у капитана команды сильный ушиб, полученный в игре с "Тосно". Зато в общей сумме группе к работе приступил Игорь Чайковский. На пятницу у "Анжи" запланирована предыгровая тренировка. Напомним, что игра с "Краснодаром" пройдет 16 сентября, начало в 19:00.