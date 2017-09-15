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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Сарычев: Акинфеев - номер один, а второго у нас сейчас нет
Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остается основным стражем ворот в составе сборной России.
"Он действительно первый номер, а второго у нас сейчас нет. В этом и проблема. Мне становится смешно – в интервью каждый из вратарей говорит, что Акинфеев – лучший, а мы – вторые. Как будто нет амбиций. Правда, недавно вот Лунев сказал, что хочет занять это место. Только не надо ему петь дифирамбы", – цитирует Сарычева "Спорт-Экспресс".
"Он действительно первый номер, а второго у нас сейчас нет. В этом и проблема. Мне становится смешно – в интервью каждый из вратарей говорит, что Акинфеев – лучший, а мы – вторые. Как будто нет амбиций. Правда, недавно вот Лунев сказал, что хочет занять это место. Только не надо ему петь дифирамбы", – цитирует Сарычева "Спорт-Экспресс".
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