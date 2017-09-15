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Валерий Сарычев: Акинфеев - номер один, а второго у нас сейчас нет

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остается основным стражем ворот в составе сборной России.

"Он действительно первый номер, а второго у нас сейчас нет. В этом и проблема. Мне становится смешно – в интервью каждый из вратарей говорит, что Акинфеев – лучший, а мы – вторые. Как будто нет амбиций. Правда, недавно вот Лунев сказал, что хочет занять это место. Только не надо ему петь дифирамбы", – цитирует Сарычева "Спорт-Экспресс".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 18:28
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№3 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Артема Реброва надо - игры за сборную придадут ему уверенности в рамке во внутреннем чемпе!


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
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online

Да ну, в сборной Черчесова Луневу лучше не начинать. Не то получит 7, как Малафеев при такого же уровня тренере. Лучше по окончании ЧМ.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ага,ага.все верно,все правильно.почаще рассказывайте Игарю какой он незаменимый и исключительный.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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