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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
"Арсенал" - Динамо": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Динамо" на матч 10-го тура РФПЛ.
"Арсенал" Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
"Динамо" Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
"Арсенал" Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
"Динамо" Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
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