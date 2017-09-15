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"Арсенал" - Динамо": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Динамо" на матч 10-го тура РФПЛ.

"Арсенал" Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

"Динамо" Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
Теги: Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 18:38
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