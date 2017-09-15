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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Бабаев: по Головину были предложения из Англии, в том числе от топ-клуба
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, мог ли полузащитник Александр Головин покинуть клуб минувшим летом.
"По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял всё адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения ещё поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.
Чтобы созреть, ему как минимум нужно время до конца сезона. Мы сыграем ещё не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и даёт ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра — как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял всё адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения ещё поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.
Чтобы созреть, ему как минимум нужно время до конца сезона. Мы сыграем ещё не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и даёт ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра — как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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