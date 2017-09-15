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Роман Бабаев: по Головину были предложения из Англии, в том числе от топ-клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, мог ли полузащитник Александр Головин покинуть клуб минувшим летом.

"По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял всё адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения ещё поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.

Чтобы созреть, ему как минимум нужно время до конца сезона. Мы сыграем ещё не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и даёт ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра — как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Головин ЦСКА
Сегодня, 19:12
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4
(1)
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:11) #
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  •  (1)
online

Опять журналюги попиарится решили! кому он нужен тем более в Англии! Швейцария Чехия и т.д. наш уровень! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 19:59) #
  • -4
  •  (4)
online

Вот только не надо сравнивать Мусу и Головина.Головин талантище, а Муса игрок средней руки.Цену просто накрутить хотите, вот и все.
Регистрация: 28.09.2016
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:32) #
  • +2
  •  (4)

правильно! на данный момент Головин игрок основного состава сборной, и уезжать крайне опасно... можно сесть на лавку и пропустить домашний ЧМ. а вот после него, можно смело ехать в европу!
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:28) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кардифф Сити


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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