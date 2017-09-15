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Роман Бабаев: мы никогда не ставили крест на Ерёменко, каждый может оступиться

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб продолжает рассчитывать на полузащитника Романа Ерёменко, отбывающего двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. В сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов хавбек сдал анализы, и в его организме были обнаружены кокаин и его метаболиты.

"Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос — сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Еременко ЦСКА
Сегодня, 21:08
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