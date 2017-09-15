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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Бабаев: мы никогда не ставили крест на Ерёменко, каждый может оступиться
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб продолжает рассчитывать на полузащитника Романа Ерёменко, отбывающего двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. В сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов хавбек сдал анализы, и в его организме были обнаружены кокаин и его метаболиты.
"Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос — сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос — сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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