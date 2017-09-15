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Казань Ростов
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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Миодраг Божович: победили за счёт борьбы, ну и чуть-чуть сопутствовала удача
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал домашнюю победу над московским "Динамо" (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.
"Победили за счёт борьбы, ну и чуть-чуть сопутствовала удача, поскольку у "Динамо" было два хороших момента. Не знаю, что бы было, если бы они забили. Но нам повезло. Главным было набрать три очка, поскольку мы находились в непростой ситуации. Дальше будет возможность поработать в лучшем настроении. Когда дебютирует Кангва? Когда будет возможность. Он приехал месяц назад и физически сейчас не в лучшем состоянии. Но это качественный игрок, и он нам поможет. Станет ли этот костюм приносящим удачу? Я не верю в это. Я верю в то, что надо работать. Тот, кто работает, тому везёт", — сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
"Победили за счёт борьбы, ну и чуть-чуть сопутствовала удача, поскольку у "Динамо" было два хороших момента. Не знаю, что бы было, если бы они забили. Но нам повезло. Главным было набрать три очка, поскольку мы находились в непростой ситуации. Дальше будет возможность поработать в лучшем настроении. Когда дебютирует Кангва? Когда будет возможность. Он приехал месяц назад и физически сейчас не в лучшем состоянии. Но это качественный игрок, и он нам поможет. Станет ли этот костюм приносящим удачу? Я не верю в это. Я верю в то, что надо работать. Тот, кто работает, тому везёт", — сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
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