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Дмитрий Булыкин: в Англии Промесу будет очень тяжело

Бывший нападающий "Аякса", "Твенте" и "Байера" Дмитрий Булыкин отметил, что пока рано оценивать игру вингера "Спартака" Квинси Промеса за сборную Голландии.

"В России Промес уже показал себя во всей красе. Правда, ему немного не хватает стабильности. Почему не проявляет себя в сборной? Так все пока ищут свою игру. В "Спартаке" все знают, куда отдавать пас Квинси, в национальной команде еще только налаживаются связи. Так что тут рано делать окончательные выводы.

Потенциал у Промеса виден. Но в Англии ему будет очень тяжело. Не хватает парню мощи, плюс еще надо поработать над ударом. Хотя если к нему есть интерес у команды английский премьер-лиги, и он сам хочет сам уехать, то все, наверное, возможно. Во всяком случае, пока Квинси, повторю, не достает стабильности на весь сезон", - цитирует Булыкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Булыкин Промес Спартак
Сегодня, 06:29
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