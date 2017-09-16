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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Геннадий Орлов: я и раньше утверждал, что Кокорин способный парень
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру форвардов "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
– Кокорин забил 11 голов, Дзюба – 1. Им по силам наколотить на двоих 35?
– А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле – они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.
– Вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?
– Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет – с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.
– Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для "Зенита". Не рановато?
– Ну а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: "Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я – Эйсебио". Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин – разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнеров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин еще и выйдет на уровень Аршавина. Александру же еще играть и играть. Посмотрим.
"Спорт-Экспресс"
– Кокорин забил 11 голов, Дзюба – 1. Им по силам наколотить на двоих 35?
– А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле – они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.
– Вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?
– Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет – с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.
– Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для "Зенита". Не рановато?
– Ну а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: "Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я – Эйсебио". Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин – разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнеров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин еще и выйдет на уровень Аршавина. Александру же еще играть и играть. Посмотрим.
"Спорт-Экспресс"
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