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Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему нападающий "Зенита" Артём Дзюба минувшим летом не перешёл в его клуб.

"Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА ещё может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идёт о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание. Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Дзюба ЦСКА
Сегодня, 07:19
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