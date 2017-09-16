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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Максим Калиниченко: у ЦСКА будет предостаточно проблем в матче с "Ростовом"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко считает, что ЦСКА и "Ростов" сыграют вничью в матче 10-го тура РФПЛ.
"Неплохая вывеска, неплохой футбол и одни, и другие показывают. Вопреки прогнозам многих, "Ростов" держится на плаву в игровом плане и держится достаточно уверенно. Кучук сделал свою работу качественно и продолжает делать, что для меня не такой уж и сюрприз, потому что знаю этого специалиста, он мне очень импонирует. Это тренер, который может за короткое время поставить игру команде, что он и делает в "Ростове". ЦСКА с хорошим настроением после выездной победы в Лиге чемпионов, но, думаю, что с уставшими футболистами подойдет к дуэли с «Ростовом». Для «Ростова» это, конечно же, плюс, и зная Кучука как отличного тактика и стратега, могу вас заверить, что проблем у ЦСКА будет предостаточно в этой игре. Не уверен кто и сколько забьет, я предлагаю на эту игру ставку «Ничья», потому что в состоянии и одни, и другие доставить друг другу хлопоты. Ничья, на мой взгляд, может быть как нулевой, так и с забитыми голами. Но в том, что игра будет интересной, я, в принципе, уверен", — цитирует экс-игрока "Рейтинг Букмекеров".
"Неплохая вывеска, неплохой футбол и одни, и другие показывают. Вопреки прогнозам многих, "Ростов" держится на плаву в игровом плане и держится достаточно уверенно. Кучук сделал свою работу качественно и продолжает делать, что для меня не такой уж и сюрприз, потому что знаю этого специалиста, он мне очень импонирует. Это тренер, который может за короткое время поставить игру команде, что он и делает в "Ростове". ЦСКА с хорошим настроением после выездной победы в Лиге чемпионов, но, думаю, что с уставшими футболистами подойдет к дуэли с «Ростовом». Для «Ростова» это, конечно же, плюс, и зная Кучука как отличного тактика и стратега, могу вас заверить, что проблем у ЦСКА будет предостаточно в этой игре. Не уверен кто и сколько забьет, я предлагаю на эту игру ставку «Ничья», потому что в состоянии и одни, и другие доставить друг другу хлопоты. Ничья, на мой взгляд, может быть как нулевой, так и с забитыми голами. Но в том, что игра будет интересной, я, в принципе, уверен", — цитирует экс-игрока "Рейтинг Букмекеров".
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