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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: Маргасов скоро вернется в общую группу
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что защитник Тимофей Маргасов скоро вернется в общую группу команды.
Напомним, что 25-летний футболист получил повреждение 18 августа.
"Маргасов сейчас уже занимается с тренером по физической подготовке и скоро должен вернуться в общую группу", – цитирует Семина ТАСС.
Напомним, что 25-летний футболист получил повреждение 18 августа.
"Маргасов сейчас уже занимается с тренером по физической подготовке и скоро должен вернуться в общую группу", – цитирует Семина ТАСС.
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