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Юрий Семин: Маргасов скоро вернется в общую группу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что защитник Тимофей Маргасов скоро вернется в общую группу команды.

Напомним, что 25-летний футболист получил повреждение 18 августа.

"Маргасов сейчас уже занимается с тренером по физической подготовке и скоро должен вернуться в общую группу", – цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:00
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