Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
18:39
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Алексей Смертин: надеюсь, фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традицией
Прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" может стать хорошей ежегодной традицией. Об этом ТАСС рассказал директор по подготовке резерва московского "Динамо" Алексей Смертин.
"Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал доброй ежегодной традицией, - сказал Смертин. - Я был крайне впечатлен количеством участников. Я слышал, что на фестиваль зарегистрировалось порядка 8 тыс. футболистов".
"Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - продолжил собеседник агентства. - "Лужники" - Мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".
В футбольном турнире в рамках фестиваля приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. Отдельный турнир был организован среди команд в составе официальных лиц, звезд спорта и артистов. Победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).
"Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал доброй ежегодной традицией, - сказал Смертин. - Я был крайне впечатлен количеством участников. Я слышал, что на фестиваль зарегистрировалось порядка 8 тыс. футболистов".
"Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - продолжил собеседник агентства. - "Лужники" - Мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".
В футбольном турнире в рамках фестиваля приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. Отдельный турнир был организован среди команд в составе официальных лиц, звезд спорта и артистов. Победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.