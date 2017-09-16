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Алексей Смертин: надеюсь, фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традицией

Прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" может стать хорошей ежегодной традицией. Об этом ТАСС рассказал директор по подготовке резерва московского "Динамо" Алексей Смертин.

"Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал доброй ежегодной традицией, - сказал Смертин. - Я был крайне впечатлен количеством участников. Я слышал, что на фестиваль зарегистрировалось порядка 8 тыс. футболистов".

"Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - продолжил собеседник агентства. - "Лужники" - Мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".

В футбольном турнире в рамках фестиваля приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. Отдельный турнир был организован среди команд в составе официальных лиц, звезд спорта и артистов. Победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).
Теги: Смертин
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