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"Анжи" пропустил пять голов в домашнем матче РФПЛ впервые с 23 октября 2011 года

"Краснодар" разгромил "Анжи" в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

"Анжи" пропустил пять голов в домашнем матче РФПЛ впервые с 23 октября 2011 года. Тогда махачкалинцы проиграли ЦСКА со счетом 3:5 в 28-м туре Премьер-Лиги.

Отметим, что 19 августа "Рубин" разгромил "Анжи" в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги (6:0) и тем самым одержал свою самую крупную победу в истории выступлений в РФПЛ.

"Чемпионат.сом"
Теги: Анжи
Сегодня, 11:46
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