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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Созин: сектор арены в Петербурге сопоставим по стоимости с видеоповторами
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над "Ростовом" (2:0) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
"Виктор Гончаренко тактически переиграл наставника "Ростова" Леонида Кучука. Он отдал территорию. Предположу, что у "Ростова" процент владения мячом был даже больше, но создать ничего он не смог. ЦСКА сыграл от обороны, а если бы после выхода один на один с Ильёй Абаевым Александр Головин забил, то для ростовчан картина была бы совсем плачевной. Думаю, такую модель наигрывают на Лигу чемпионов. Гончаренко понимает, что нет хорошего забивного нападающего, и старается строить атакующие действия на контратаках.
Что касается молодёжи, мне очень понравился пас Тимура Жамалетдинова на Головина, когда он вывел его один на один с вратарём. Это говорит о том, что Тимур вписан сейчас в схему ЦСКА, что он не проваливает матчи. Он вряд ли мог забить сегодня, но в подыгрыше сыграл хорошо. Свою задачу выполнил. От Жамалетдинова и Чалова ждут того, что сделал сегодня Витиньо, но пока рановато. Если у ЦСКА хватит терпения, эти ребята окажутся на первых ролях.
Что касается спорного момента с голом, то система видеоповторов на Кубке конфедераций была сложной и непонятной. Та же система, которая фиксирует гол, просто необходима. Важно знать наверняк, пересёк ли мяч штрафную или нет. Те, кто говорит, что это очень дорого, пусть посмотрят на цену стадиона в Санкт-Петербурге. Сектор этого стадиона сопоставим по стоимости с системой видеоповторов", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Виктор Гончаренко тактически переиграл наставника "Ростова" Леонида Кучука. Он отдал территорию. Предположу, что у "Ростова" процент владения мячом был даже больше, но создать ничего он не смог. ЦСКА сыграл от обороны, а если бы после выхода один на один с Ильёй Абаевым Александр Головин забил, то для ростовчан картина была бы совсем плачевной. Думаю, такую модель наигрывают на Лигу чемпионов. Гончаренко понимает, что нет хорошего забивного нападающего, и старается строить атакующие действия на контратаках.
Что касается молодёжи, мне очень понравился пас Тимура Жамалетдинова на Головина, когда он вывел его один на один с вратарём. Это говорит о том, что Тимур вписан сейчас в схему ЦСКА, что он не проваливает матчи. Он вряд ли мог забить сегодня, но в подыгрыше сыграл хорошо. Свою задачу выполнил. От Жамалетдинова и Чалова ждут того, что сделал сегодня Витиньо, но пока рановато. Если у ЦСКА хватит терпения, эти ребята окажутся на первых ролях.
Что касается спорного момента с голом, то система видеоповторов на Кубке конфедераций была сложной и непонятной. Та же система, которая фиксирует гол, просто необходима. Важно знать наверняк, пересёк ли мяч штрафную или нет. Те, кто говорит, что это очень дорого, пусть посмотрят на цену стадиона в Санкт-Петербурге. Сектор этого стадиона сопоставим по стоимости с системой видеоповторов", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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