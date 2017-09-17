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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: проблем внутри коллектива нет
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после упущенной победы над "Тосно" (2:2) в 10-м туре РФПЛ ответил на вопрос о том, есть ли какие-то проблемы внутри московской команды.
"Есть ли проблемы внутри коллектива? Нет никаких проблем. Попробуйте спросить у команды. С моей точки зрения проблем нет. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то на этот вопрос должны отвечать они.
Отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита"? Да, сложился немалый отрыв. Моя задача работать так, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Есть ли проблемы внутри коллектива? Нет никаких проблем. Попробуйте спросить у команды. С моей точки зрения проблем нет. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то на этот вопрос должны отвечать они.
Отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита"? Да, сложился немалый отрыв. Моя задача работать так, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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