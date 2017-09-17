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Массимо Каррера: проблем внутри коллектива нет

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после упущенной победы над "Тосно" (2:2) в 10-м туре РФПЛ ответил на вопрос о том, есть ли какие-то проблемы внутри московской команды.

"Есть ли проблемы внутри коллектива? Нет никаких проблем. Попробуйте спросить у команды. С моей точки зрения проблем нет. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне, то на этот вопрос должны отвечать они.

Отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита"? Да, сложился немалый отрыв. Моя задача работать так, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Тосно
Сегодня, 17:04
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(1)
№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема все-таки есть. И очень большая. И появилась она в межсезонье. Думай, куме...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: о_О (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Какие проблемы? Никаких. Просто защита говно и дисциплина хромает.

и вообще игры нет smile


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ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какие проблемы? Никаких. Просто защита говно и дисциплина хромает.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Проблема одна: игроки команды возомнили слишком много о себе. Никак не отойдут от феерии чемпионства. А по сути просто лодыри и безответственные ребята. Видимо и спроса от тренерского штаба нет? У них и мыслей нет о повторной победе в чемпионате. Но в ЛЧ страну то позорить не надо. СОБЕРИТЕСЬ.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ваш уровень- 0:0 с Динамо...


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:09) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Значит в чем то другом проблема Массимо!Решай ее.Если так выходить на Лигу чемпионов,то лучше вообще не выходить


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:08) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Проблем нет, просто это Спартак, это его уровень...
Регистрация: 22.08.2007
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