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Александр Самедов: не знаю, что случилось. Мне нечего сказать

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не стал комментировать ничью в матче премьер-лиги с "Тосно" (2:2).

"Не знаю, что случилось. Мне нечего сказать", – цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".
Теги: Самедов Спартак Тосно
Сегодня, 20:06
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(2)
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 20:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Самед,ты побрился б что ли. А то арбузник голимый.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Хватит дурака то включать уже. Пять матчей в концовке обсёр и никто не может понять? Так не бывает. Причина есть, а раз все в дурака играют, значит причина хреновая, очень хреновая. И шестой матч в Хабаровске тоже наводит на неприятные мыли. Не хотела команда забивать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:09) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А тебе всегда нечего сказать.
Регистрация: 12.02.2013
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