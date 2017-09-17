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Эрик Бикфалви: лучше выиграть пять матчей и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в десятом туре чемпионата России.

"Я не люблю ничьи. У нас их и так много. Для меня лучше выиграть пять матчей и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью. Я до последних минут надеялся на победу. Была сложная игра, очень важно, что мы взяли три очка. Мы хорошо поработали всей командой и боролись сегодня до конца", - цитирует Бикфалви "Р-Спорт".
Теги: Урал Бикфалви Рубин
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:30) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно! Очков-то больше получается! smile
Регистрация: 21.03.2011
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