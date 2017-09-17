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Сергей Семак: мы готовы играть абсолютно со всеми

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита", отметив, что уфимцы готовы бороться с любым соперником.

"Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Как сложится игра? Главное для нас - показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.

Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые на по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми", - цитирует Семака официальный сайт "Уфы".
Теги: Семак Уфа Зенит
Сегодня, 21:05
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