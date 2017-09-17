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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Семак: мы готовы играть абсолютно со всеми
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита", отметив, что уфимцы готовы бороться с любым соперником.
"Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Как сложится игра? Главное для нас - показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.
Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые на по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми", - цитирует Семака официальный сайт "Уфы".
"Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Как сложится игра? Главное для нас - показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.
Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые на по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми", - цитирует Семака официальный сайт "Уфы".
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