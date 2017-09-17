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Виктор Булатов: "Спартак" не готов играть через три дня на четвертый

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов назвал причины ничейного результата матча красно-белых против "Тосно" (2:2).

"Опять была сделана большая ротация игроков. В основном составе вышли Тигиев, Петкович, Роша. И Таски давно не играл, а Пашалич - новый человек, такие большие изменения не могут не сказаться. Сегодня у "Спартака" не было вразумительной игры и командных взаимодействий. К тому же, физическое состояние у футболистов неважное: "Спартак" не готов играть в таком режиме, через три дня на четвертый", - цитирует Булатова "Р-Спорт".
Теги: Булатов Спартак Тосно
Вчера, 22:11
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№10 Написал: metric Питер (Вчера, 22:58) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и началась ЛЧ пора.А многие об этом говорили,только некоторые наивные болелы Спартака надеялись на игру своей команды на 2 фронта.
Регистрация: 26.03.2008
№9 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
новички пришли слишком поздно, не успели душком пропитаться, постичь виличие и, о ужос, не мечтали с детства confused потому и тухленькую победу удержать не могут


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:39) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тут ходит новая тема по теории заговора: вся команда сливает Федунюшку, все вместе как одна семья. Авен сбивает цену, ибо такое уг за дорого покупать нехочет
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 22:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в детстве каждый день с утра до ночи играл, не было восстановительных процедур и не платили бешеных бабок )) почему-то не уставал )
Регистрация: 26.07.2014
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 22:35) #
  • +4
  •  (6)

В ФНЛ, там недельный цикл.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Победоносный Зенит (Вчера, 22:31) #
  • +4
  •  (8)
online

Надо чтобы РФПЛ И УЕФА разрешили спартаку играть толькр раз в месяц,т.к. бедные негры очень устают на плантациях федуна и чаще играть не могут.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Я думаю тут стоит написать вот так
"Спартак" не готов играть

и всё, точка.


Не не точка,пока не готов играть.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:20) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Да он вообще не готов играть никак.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 22:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
и это факт! спасибо Каррере, за нового спеца по физподготовке! в итоге команда не готова ни к чемпионату России, ни тем более к ЛЧ!!! и масса травм!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 22:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю тут стоит написать вот так
"Спартак" не готов играть

и всё, точка.
Регистрация: 6.05.2009
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