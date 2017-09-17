Антон Швец: были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец поделился комментариями о матче против "СКА-Хабаровска" (2:2).- Были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом. Хорошо подготовились к матчу, хорошо играли, было много моментов. Из-за собственных ошибок пропустили два гола. По сути, у соперников было два момента, и они их реализовали. Очень обидно.Оба тайма играли хорошо, в первом тайме было больше моментов, а во второй половине игры бежали вперед, потому что нужно было забивать. Мы хотели набрать три очка.- Везет, и удается забивать. Самое главное, чтобы эти голы в будущем приносили очки и победы команде.- Чувствовали себя очень хорошо, тренерский штаб хорошо придумал, что не стали подстраиваться под местное время, а жили по московскому времени. Поэтому и на поле чувствовали себя хорошо.