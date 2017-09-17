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Антон Швец: были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец поделился комментариями о матче против "СКА-Хабаровска" (2:2).

- Были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом. Хорошо подготовились к матчу, хорошо играли, было много моментов. Из-за собственных ошибок пропустили два гола. По сути, у соперников было два момента, и они их реализовали. Очень обидно.
Оба тайма играли хорошо, в первом тайме было больше моментов, а во второй половине игры бежали вперед, потому что нужно было забивать. Мы хотели набрать три очка.

- Это уже ваш второй мяч, забитый головой...

- Везет, и удается забивать. Самое главное, чтобы эти голы в будущем приносили очки и победы команде.

- Как игралось после десятичасового перелета?

- Чувствовали себя очень хорошо, тренерский штаб хорошо придумал, что не стали подстраиваться под местное время, а жили по московскому времени. Поэтому и на поле чувствовали себя хорошо.

ФК "Ахмат"
Теги: Швец Ахмат СКА-Хабаровск
Вчера, 22:48
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