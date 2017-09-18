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Анатолий Бышовец: если "Локомотив" обыграет "Амкар", то с большим трудом

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими мыслями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Амкар".

"Я думаю, что "Амкар" не имеет права на ошибку, поскольку находится в ситуации, когда любое поражение создаст в команде чувство пораженчества. Игроки потеряли уверенность на фоне того, что команда провалила подготовительный период, и явно была не похожа на обычный "Амкар", выделявшийся игрой на пределе своих возможностей. Теперь эти возможности весьма ограничены. Но нельзя не учитывать, что "Локомотиву" придётся играть после тяжелейшего матча, да ещё и в очень неудобной манере. "Амкар" будет целиком сосредоточен на оборонительных действиях. Для "Локомотива" это может стать камнем преткновения. Необходимо продемонстрировать непредсказуемость в атаке, понимать ценность голевого момента и его реализацию. Если победа "Локомотива" будет, то москвичи добудут её с большим трудом. Я склоняюсь к ничейному результату", – цитирует Бышовца "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Бышовец Локомотив Амкар
Сегодня, 16:31
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