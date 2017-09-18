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Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула отметил, что ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) полностью доминировал на поле.

– ЦСКА сыграл просто здорово.

– Мне тоже очень понравилось, как играли! После матча с "Бенфикой" выглядеть настолько сильно – это что-то. Издалека добирались, столько сил в Лиссабоне оставили… Что с моральным состоянием у них порядок – это видно. Но армейцы и физически на высоте, двигались изумительно. "Ростов" ничего не смог противопоставить. Видимо, "Бенфика" армейцев подзадорила.

– Особенно результатом.

– Это да, настроения добавили. Вообще, "Бенфика" играла здорово, нашим во многом повезло!

– Кто сегодня в России – чемпион по игре?

– Сначала мне "Зенит" нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гамула Зенит ЦСКА Краснодар
Сегодня, 17:54
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(0)
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)

Кранодар вылетел из ЛЕ, ему будет легче, чем остальным претендентам на чемпионство.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
во чувака кидает...
Регистрация: 26.04.2017
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