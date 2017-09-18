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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
10:49
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации
Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула отметил, что ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) полностью доминировал на поле.
– ЦСКА сыграл просто здорово.
– Мне тоже очень понравилось, как играли! После матча с "Бенфикой" выглядеть настолько сильно – это что-то. Издалека добирались, столько сил в Лиссабоне оставили… Что с моральным состоянием у них порядок – это видно. Но армейцы и физически на высоте, двигались изумительно. "Ростов" ничего не смог противопоставить. Видимо, "Бенфика" армейцев подзадорила.
– Особенно результатом.
– Это да, настроения добавили. Вообще, "Бенфика" играла здорово, нашим во многом повезло!
– Кто сегодня в России – чемпион по игре?
– Сначала мне "Зенит" нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший?
"Спорт-Экспресс"
– ЦСКА сыграл просто здорово.
– Мне тоже очень понравилось, как играли! После матча с "Бенфикой" выглядеть настолько сильно – это что-то. Издалека добирались, столько сил в Лиссабоне оставили… Что с моральным состоянием у них порядок – это видно. Но армейцы и физически на высоте, двигались изумительно. "Ростов" ничего не смог противопоставить. Видимо, "Бенфика" армейцев подзадорила.
– Особенно результатом.
– Это да, настроения добавили. Вообще, "Бенфика" играла здорово, нашим во многом повезло!
– Кто сегодня в России – чемпион по игре?
– Сначала мне "Зенит" нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший?
"Спорт-Экспресс"
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