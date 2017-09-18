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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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10:49
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Антон Заболотный - Леониду Федуну: постараюсь забить "Спартаку" еще
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), ответил владельцу красно-белых Леониду Федуну.
– Леонид Федун сказал: "Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал"… Есть что ответить? Федун поставил на вас крест?
"Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Конечно, постараюсь ещё забить "Спартаку", - приводит слова Заболотного "Спорт-Экспресс".
– Леонид Федун сказал: "Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал"… Есть что ответить? Федун поставил на вас крест?
"Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Конечно, постараюсь ещё забить "Спартаку", - приводит слова Заболотного "Спорт-Экспресс".
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