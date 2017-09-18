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Антон Заболотный - Леониду Федуну: постараюсь забить "Спартаку" еще

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), ответил владельцу красно-белых Леониду Федуну.

– Леонид Федун сказал: "Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал"… Есть что ответить? Федун поставил на вас крест?

"Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Конечно, постараюсь ещё забить "Спартаку", - приводит слова Заболотного "Спорт-Экспресс".
Теги: Заболотный Федун Тосно Спартак
Сегодня, 18:30
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9
(5)
№9 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Федун наговорил вью на эмоциях... слишком тяжкий сезон после чемпионства wink
- а Боло ответил реально влет - теперь только нужно на полянах еще свой ответ и подтвердить smirk
(типа без обид))


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а лучше в каждом матче
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Лучше бы Федуну помолчать. Ещё одного смотивировал против Спартака. Сколько их по земле уже ходит, злых на политрука. Вот не умеет разговаривать, так не умеет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прямая обязанность любого форварда - забивать голы....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: casabl (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (7)
online

Давай, Антоша, впиндюрь ещё троечку!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:43) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антон Заболотный
Я индивидуален,

Наполеон Бонапарт?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:41) #
  • +6
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец парень. Навтыкай им еще на отпр-окт-открытии(банкрот)-ар
ене.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:37) #
  • +14
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Арнольдыч умеет настраивать футболистов соперников на свою команду
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:32) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забивай я только за,но не нам.
Регистрация: 12.02.2013
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