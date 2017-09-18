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Валерий Кечинов: "Спартаку" надо собираться, пока не поздно

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мыслями по поводу матча 10-го тура РФПЛ между "Тосно" и красно-белыми (2:2).

"Спартак" в матче с "Тосно" был какой-то уставший. Хотя играло сегодня много свежих футболистов, которые не играли в матче с "Марибором". "Спартак" по-прежнему в кризисе. В этом сезоне ушло везение. В прошлом чемпионате было выиграно много матчей в концовке, хотя игры были равные. Сейчас это пропало. В прошлом сезоне глаза у футболистов "Спартака" горели. Пришел новый тренер, и игроки прямо засияли. Сейчас этого, увы, нет. Если и дальше продолжат так играть и терять очки, сложно будет попасть даже в тройку. "Спартаку" надо собираться, пока не поздно. Игрокам надо поменять свое отношение к игре. Очень много ребят выглядят успокоенными", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
Теги: Кечинов Спартак
Сегодня, 19:03
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№4 Написал: rusivan (Сегодня, 19:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Точно.Это одна из причин.Вторая мне кажется это проблема с физикой.Устают в концовке и много травмированных

Насчёт травмированных тут вина руководства: они знали что команда будет играть на трёх фронтах, нужно было еще пару игроков подписать, в защиту и в полузащиту

Цитата: murchelo06
ну знаешь если твоей логике следовать, то бомжи и кони уже обливаться должны , а эти за 16 лет один раз выиграли и обьелись

Суть именно в том, что первый раз за 16 лет выиграли, а уже как будто сразу наелись


--------------------
Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 19:26) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
rusivan,
ну знаешь если твоей логике следовать, то бомжи и кони уже обливаться должны , а эти за 16 лет один раз выиграли и обьелись .
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rusivan
Проблема именно в том, что в прошлом году футболисты были голодны победами. Сейчас как выиграли чемпионат и суперкубок как будто наелись, вот в чем проблема

Точно.Это одна из причин.Вторая мне кажется это проблема с физикой.Устают в концовке и много травмированных


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: rusivan (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема именно в том, что в прошлом году футболисты были голодны победами. Сейчас как выиграли чемпионат и суперкубок как будто наелись, вот в чем проблема


--------------------
Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010
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