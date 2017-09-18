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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
10:49
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Валерий Кечинов: "Спартаку" надо собираться, пока не поздно
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мыслями по поводу матча 10-го тура РФПЛ между "Тосно" и красно-белыми (2:2).
"Спартак" в матче с "Тосно" был какой-то уставший. Хотя играло сегодня много свежих футболистов, которые не играли в матче с "Марибором". "Спартак" по-прежнему в кризисе. В этом сезоне ушло везение. В прошлом чемпионате было выиграно много матчей в концовке, хотя игры были равные. Сейчас это пропало. В прошлом сезоне глаза у футболистов "Спартака" горели. Пришел новый тренер, и игроки прямо засияли. Сейчас этого, увы, нет. Если и дальше продолжат так играть и терять очки, сложно будет попасть даже в тройку. "Спартаку" надо собираться, пока не поздно. Игрокам надо поменять свое отношение к игре. Очень много ребят выглядят успокоенными", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
"Спартак" в матче с "Тосно" был какой-то уставший. Хотя играло сегодня много свежих футболистов, которые не играли в матче с "Марибором". "Спартак" по-прежнему в кризисе. В этом сезоне ушло везение. В прошлом чемпионате было выиграно много матчей в концовке, хотя игры были равные. Сейчас это пропало. В прошлом сезоне глаза у футболистов "Спартака" горели. Пришел новый тренер, и игроки прямо засияли. Сейчас этого, увы, нет. Если и дальше продолжат так играть и терять очки, сложно будет попасть даже в тройку. "Спартаку" надо собираться, пока не поздно. Игрокам надо поменять свое отношение к игре. Очень много ребят выглядят успокоенными", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
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