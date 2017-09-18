Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), выразил свои сомнения по поводу того, что у красно-белых существует раскол между тренером и игроками.– Да. При этом считаю, что ребята сделают работу над ошибками и в следующих матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, не наступят на эти грабли.– Хм…С такими вещами в футболе я ни разу не сталкивался. Не видел, не слышал. Не верю, что в таком клубе, как "Спартак" ребята будут такое "исполнять". Возможно, просто наступил какой-то спад в игре, идет некая перестройка. В этом все дело.В любом случае, мне сложно об этом судить. Я игрок "Тосно". Я никто, чтобы обсуждать ситуацию в "Спартаке". Но, как уже сказал, в "слив" Карреры не верю. Это, на мой взгляд, в "Спартаке" невозможно.