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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять
Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), выразил свои сомнения по поводу того, что у красно-белых существует раскол между тренером и игроками.
– Футбольный бог наказал чемпиона?
– Да. При этом считаю, что ребята сделают работу над ошибками и в следующих матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, не наступят на эти грабли.
-Теперь пошли разговоры о том, что игроки "сливали" Карреру…
– Хм…С такими вещами в футболе я ни разу не сталкивался. Не видел, не слышал. Не верю, что в таком клубе, как "Спартак" ребята будут такое "исполнять". Возможно, просто наступил какой-то спад в игре, идет некая перестройка. В этом все дело.
В любом случае, мне сложно об этом судить. Я игрок "Тосно". Я никто, чтобы обсуждать ситуацию в "Спартаке". Но, как уже сказал, в "слив" Карреры не верю. Это, на мой взгляд, в "Спартаке" невозможно.
"Спорт-Экспресс"
– Футбольный бог наказал чемпиона?
– Да. При этом считаю, что ребята сделают работу над ошибками и в следующих матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, не наступят на эти грабли.
-Теперь пошли разговоры о том, что игроки "сливали" Карреру…
– Хм…С такими вещами в футболе я ни разу не сталкивался. Не видел, не слышал. Не верю, что в таком клубе, как "Спартак" ребята будут такое "исполнять". Возможно, просто наступил какой-то спад в игре, идет некая перестройка. В этом все дело.
В любом случае, мне сложно об этом судить. Я игрок "Тосно". Я никто, чтобы обсуждать ситуацию в "Спартаке". Но, как уже сказал, в "слив" Карреры не верю. Это, на мой взгляд, в "Спартаке" невозможно.
"Спорт-Экспресс"
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