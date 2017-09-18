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Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), выразил свои сомнения по поводу того, что у красно-белых существует раскол между тренером и игроками.

– Футбольный бог наказал чемпиона?

– Да. При этом считаю, что ребята сделают работу над ошибками и в следующих матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, не наступят на эти грабли.

-Теперь пошли разговоры о том, что игроки "сливали" Карреру…

– Хм…С такими вещами в футболе я ни разу не сталкивался. Не видел, не слышал. Не верю, что в таком клубе, как "Спартак" ребята будут такое "исполнять". Возможно, просто наступил какой-то спад в игре, идет некая перестройка. В этом все дело.

В любом случае, мне сложно об этом судить. Я игрок "Тосно". Я никто, чтобы обсуждать ситуацию в "Спартаке". Но, как уже сказал, в "слив" Карреры не верю. Это, на мой взгляд, в "Спартаке" невозможно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Заболотный Спартак Каррера
Сегодня, 20:29
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(3)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
не нужно пиариться на Спартаке,дали микрофон придурку,точно второй Янчик smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Два интервью за день - и оба на пять с плюсом. Чувствуется, что парень из Ленинградской области, а не из Питера.
Регистрация: 7.06.2017
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