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Доменико Кришито: Манчини - один из лучших тренеров в мире

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после победы над "Уфой" в домашнем матче 10-го тура РФПЛ (3:0) поделился мыслями о работе в питерском клубе соотечественника — Роберто Манчини.

"Мы и раньше знали, что Манчини — один из лучших тренеров в мире. Сложно тренировать, когда у тебя так много новых игроков, но он нашёл подходящие позиции для футболистов. Того же Кокорина поставил вперёд, и мы видим, как Александр помогает нашей команде, забивает много голов. Просто Роберто смог найти нужные схемы и нужные позиции.

Не сказал бы, что у нас много фланговых атак. Мы одинаково сильно играем и в центре, и на флангах. У нас собраны профессионалы, хорошие исполнители. Например, сегодня вышел Нобоа, который до этого, может быть, не так часто оказывался в составе, но он помог команде. Каждый выкладывается на сто процентов, независимо от того где играет. Когда выкладываемся на сто процентов, то зарабатываем очки и одерживаем победы", — сказал Кришито в эфире программы "После футбола".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кришито Манчини Зенит
Сегодня, 00:03
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:16) #
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Один из лучших левых защитников, когда пьян .Кот вспомнит. Кришито , Анюкова. но он справа . Вот и всё.


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Регистрация: 24.02.2007
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