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Александр Бубнов: не верю, что Карреру "сливают" в "Спартаке"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном заговоре в "Спартаке" против главного тренера Массимо Карреры.

"Я думаю, что сейчас если "Спартак" еще неудачно выступит в Кубке России, то будет повод для мер. То, что сейчас творится с командой, на мой взгляд, будет до зимы. Я не верю, что игроки сливают Карреру. Тогда, по тем ошибкам, получается, что и в "Ахмате" сливают Кононова.

В прошлом сезоне "Спартак" прессинговал активно. А сейчас этого нет. Команда функционально не готова. В итоге игроки получают большие нагрузки и на этом фоне начались травмы. Но "слива" Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле.

Есть вопросы по тому, что линия обороны должна быть сыграна, и там должны играть опытные. Но он убирает Таски в матче с «Тосно». Стоит проиграть пару матчей и теряется уверенность", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Спартак Каррера
Сегодня, 01:02
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