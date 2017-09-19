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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: не верю, что Карреру "сливают" в "Спартаке"
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном заговоре в "Спартаке" против главного тренера Массимо Карреры.
"Я думаю, что сейчас если "Спартак" еще неудачно выступит в Кубке России, то будет повод для мер. То, что сейчас творится с командой, на мой взгляд, будет до зимы. Я не верю, что игроки сливают Карреру. Тогда, по тем ошибкам, получается, что и в "Ахмате" сливают Кононова.
В прошлом сезоне "Спартак" прессинговал активно. А сейчас этого нет. Команда функционально не готова. В итоге игроки получают большие нагрузки и на этом фоне начались травмы. Но "слива" Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле.
Есть вопросы по тому, что линия обороны должна быть сыграна, и там должны играть опытные. Но он убирает Таски в матче с «Тосно». Стоит проиграть пару матчей и теряется уверенность", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Я думаю, что сейчас если "Спартак" еще неудачно выступит в Кубке России, то будет повод для мер. То, что сейчас творится с командой, на мой взгляд, будет до зимы. Я не верю, что игроки сливают Карреру. Тогда, по тем ошибкам, получается, что и в "Ахмате" сливают Кононова.
В прошлом сезоне "Спартак" прессинговал активно. А сейчас этого нет. Команда функционально не готова. В итоге игроки получают большие нагрузки и на этом фоне начались травмы. Но "слива" Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле.
Есть вопросы по тому, что линия обороны должна быть сыграна, и там должны играть опытные. Но он убирает Таски в матче с «Тосно». Стоит проиграть пару матчей и теряется уверенность", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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