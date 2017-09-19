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Евгений Чернов: гол "Спартаку" не последний для Заболотного, он будет забивать ещё

Защитник "Тосно" Евгений Чернов прокомментировал высказывание президента "Спартака" Леонида Федуна о форварде клуба Антоне Заболотном.

"Антон хорошо начал этот сезон — он забивной нападающий, как и Марков. Заболотный способен здорово распорядиться мячом, выигрывает большинство единоборств. Мне нравится его игра, он умело реализует свои моменты. Этот футболист важен и ценен для команды. Антон – нападающий, и его гол "Спартаку" — не последний, он будет забивать ещё", - цитирует Чернова "Чемпионат.сом".
Теги: Чернов Заболотный Спартак Тосно
Сегодня, 02:03
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