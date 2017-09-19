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Илья Геркус: судейство в матче с "Амкаром"? Без комментариев

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями после поражения от "Амкара" (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

"Мы очень разочарованы результатом, "Амкар", к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали. Пермяки бегали быстрее нас, они двигались больше. Судейство – без комментариев", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Амкар Локомотив
Сегодня, 03:46
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