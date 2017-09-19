Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Семен Андреев: Федуну нужно быть аккуратным в высказываниях

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Семён Андреев прокомментировал высказывание президента "Спартака" Леонида Федуна в адрес нападающего "Тосно" Антона Заболотного.

"Считаю, нужно быть аккуратным в высказываниях. Особенно если это руководитель клуба, как Леонид Федун. Надо уважать соперника и вести себя корректно по отношению к игрокам.

Будем ли мы рассматривать это высказывание? Комитет будет разбирать только те случаи, которые были направлены поручением исполкома или непосредственно президентом РФС", - цитирует Андреева "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 06:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.