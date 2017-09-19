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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Габулов: на старте сезона "Арсенал" глобально был слабее только "Спартака"
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов заявил, что команда в дальнейшем может улучшить свое турнирное положение.
"Настроение не сказать что эйфорийное, но хорошее. Одержали долгожданную домашнюю победу, да еще над "Динамо" – соседом по таблице. При этом довольны не только результатом, но и качеством игры. За десять туров мы по большому счету никому не уступили по игре. Были индивидуальные ошибки, но глобально были слабее только "Спартака" на "Открытие Арене". Спартаковцы ничего феноменального не показали. Просто мы сами не выдали тот запредельный максимум, который требовался. Остальным навязывали борьбу. Значит, можем отбирать очки у каждой команды. Победили ведь в Грозном, а в следующем туре эта команда на выезде обыграла ЦСКА", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
"Настроение не сказать что эйфорийное, но хорошее. Одержали долгожданную домашнюю победу, да еще над "Динамо" – соседом по таблице. При этом довольны не только результатом, но и качеством игры. За десять туров мы по большому счету никому не уступили по игре. Были индивидуальные ошибки, но глобально были слабее только "Спартака" на "Открытие Арене". Спартаковцы ничего феноменального не показали. Просто мы сами не выдали тот запредельный максимум, который требовался. Остальным навязывали борьбу. Значит, можем отбирать очки у каждой команды. Победили ведь в Грозном, а в следующем туре эта команда на выезде обыграла ЦСКА", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
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