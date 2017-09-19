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Дмитрий Парфенов: никаких криков Карреры из раздевалки "Спартака" я не слышал

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).

– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.

– Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Что сказали ребятам в перерыве?

– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: "Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты".

– Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?

– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).

– Второй гол в ворота "Спартака" разве был забит не из офсайда?

– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.

– После матча вы слышали, чтобы Каррера кричал на своих футболистов?

– Лично я ничего не слышал. Раздевалки на "Петровском" находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела.

Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука – футбол..

– У вас есть объяснение, почему "Спартак" плохо проводит концовки встреч?

– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. "Диванных экспертов" у нас полно, я не из их числа.

Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Парфенов Каррера Спартак
Сегодня, 18:11
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4
(1)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
вопрос Федуну

в раздевалке раздался топор свиносека...
"а что, у Карреры большая семья?
"семья то большая, но два человека всего только в ней:
Каррера и я"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какой тактичный Парфёнов, крики даже я слышал, но не самого Карреры, а свиней ...из соц.сетей. Правда, крики эти больше напоминали визг, плавно переходящий в стенания и жалкие всхлипывания.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Крики не слышал, лишь стоны по моему Кутепова и какой то речитатив на итальянском
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Наш мясной,но Дмитрий,2 гол всё-таки был забит с офсайда и это тоже на заметку бомжам,которые утверждают,что якобы судьи нам благоволят.
Регистрация: 12.02.2013
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