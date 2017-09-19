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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфенов: никаких криков Карреры из раздевалки "Спартака" я не слышал
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).
– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.
– Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Что сказали ребятам в перерыве?
– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: "Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты".
– Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?
– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).
– Второй гол в ворота "Спартака" разве был забит не из офсайда?
– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.
– После матча вы слышали, чтобы Каррера кричал на своих футболистов?
– Лично я ничего не слышал. Раздевалки на "Петровском" находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела.
Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука – футбол..
– У вас есть объяснение, почему "Спартак" плохо проводит концовки встреч?
– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. "Диванных экспертов" у нас полно, я не из их числа.
Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.
– Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Что сказали ребятам в перерыве?
– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: "Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты".
– Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?
– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).
– Второй гол в ворота "Спартака" разве был забит не из офсайда?
– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.
– После матча вы слышали, чтобы Каррера кричал на своих футболистов?
– Лично я ничего не слышал. Раздевалки на "Петровском" находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела.
Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука – футбол..
– У вас есть объяснение, почему "Спартак" плохо проводит концовки встреч?
– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. "Диванных экспертов" у нас полно, я не из их числа.
Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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