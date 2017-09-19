Дмитрий Парфенов: никаких криков Карреры из раздевалки "Спартака" я не слышал

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: "Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты".– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу. Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.– Лично я ничего не слышал. Раздевалки на "Петровском" находятся далеко друг от друга. А после игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела.Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука – футбол..– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. "Диванных экспертов" у нас полно, я не из их числа.Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.