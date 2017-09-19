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Вячеслав Мельников: вчера "Зенит" играл так, как должен играть всегда

Бывший тренер "Зенита" Вячеслав Мельников прокомментировал победу сине-бело-голубых над "Уфой" (3:0) в матче 10-го тура РФПЛ.

"Зенит" всегда должен так начинать игры. Неужели нужно играть от обороны на своем стадионе и с таким составом? Это тот стиль игры, который "Зенит" и должен проповедовать. Тот стиль, который ждут Манчини, болельщики и специалисты. Да и самим футболистам интереснее так играть. Это профессиональные спортсмены, они должны полностью отдаваться игре. У "Зенита" достаточно хорошая скамейка запасных, часто проводят ротацию. Не скажу, что всю игру "Зенит" прессинговал. Да, большую часть матча игроки быстро выходили из обороны в атаку, сразу отбирали мяч при потере, но запредельным темпом я бы это не назвал. Отустствие Паредеса? Я не заметил его отсутствия! Нобоа и Краневиттер вышли — никаких вопросов. Очень неплохо смотрелись. Повторюсь, вчера "Зенит" играл так, как должен играть, вне зависимости от состава и соперника. Кузяев и Шатов не играли. Есть Жирков и Анюков, группа игроков на скамейке достаточно серьезная, для того, чтобы поддерживать темп, выигрывать конкуренцию и быть мобильными", — цитирует Мельникова "Спорт День за Днем".
Теги: Мельников Зенит Уфа
Сегодня, 18:18
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