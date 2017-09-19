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Рашид Рахимов: я могу возглавить "Динамо"? Это слухи

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московское "Динамо".

Ранее в эфире программы "Фанзона" на телеканале "Царьград" сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббируют представители ВТБ в "Динамо".

"Я об этом ничего не знаю. Это слухи", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
Теги: Рахимов Динамо
Сегодня, 18:45
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Кто знает... после 16 тура посмотрим..
Регистрация: 21.11.2016
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