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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Рашид Рахимов: я могу возглавить "Динамо"? Это слухи
Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московское "Динамо".
Ранее в эфире программы "Фанзона" на телеканале "Царьград" сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббируют представители ВТБ в "Динамо".
"Я об этом ничего не знаю. Это слухи", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
Ранее в эфире программы "Фанзона" на телеканале "Царьград" сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббируют представители ВТБ в "Динамо".
"Я об этом ничего не знаю. Это слухи", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
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