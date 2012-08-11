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"Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар из-за поломки самолета

"Спартак" не смог вовремя вылететь на матч Кубка России против "Кубани" в Краснодар, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю", – сказал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Предполагаемая причина задержки рейса – поломка самолета. Изначально клуб должен был вылететь в 17.15 и прибыть в Краснодар – в 18.40. Теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.
Теги: Спартак Кубань
Сегодня, 19:52
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20
(3)
№20 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Димас
Да уж... хорошего полёта, и не нужно по этому поводу тут шуточки неуместные вырыгивать

Да лан те, просто шутим же)
Регистрация: 8.11.2015
№19 Написал: Димас (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж... хорошего полёта, и не нужно по этому поводу тут шуточки неуместные вырыгивать
Регистрация: 3.04.2017
№18 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Весь фарт прошлогодний теперь выливается в очередное 12-летнее проклятие)
Регистрация: 8.11.2015
№17 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (2)

Короче поражение 3:0 и едем в тарасовку бухать миллеровку. С какой-то кубанью ломаться не по чину чемпиону.
Регистрация: 17.04.2017
№16 Написал: о_О (Сегодня, 20:35) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Каррера уже уволил пилота самолета? smile


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Mitrich
Да я только за. Вопрос ведь в другом, к чему глум в таком вопросе? Есть же рамки элементарные, футбол футболом, а жизнь жизнью. Короче ты понял.


--------------------

Вот кого уважал, пускай в меня полетят стрелы критиков. . Реально, берегите митрича..Никакого лизоблюдста, он кота пинал почем зря. . Реально кот говорит- берегите , тех с умом. Кота может пинать.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:27) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Представьте себя перед вылетом (кто летал конечно) и такая причина. У вас хоть что то в душе есть? Понятно что судьба и бла бла бла, но вспомните Ярославский Локомотив.

не нагнетай...все всё понимают...
улетят другим самолётом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:22) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А давайте когда долетим


Да я только за. Вопрос ведь в другом, к чему глум в таком вопросе? Есть же рамки элементарные, футбол футболом, а жизнь жизнью. Короче ты понял.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Mitrich
вспомните Ярославский Локомотив.

А давайте когда долетим

Цитата: cska1971
Даже вылететь толком не могут...

Да Каррера все опять. Или испанец, что замучил всех физподготовкой.

Цитата: Сибирячок
Федун, сходи в церковь, а не в синагогу.

Ему все это заменяет ИФД Капиталъ. Туда и ходит

И выходит.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Народ у нас совсем пи3данулся?
Представьте себя перед вылетом (кто летал конечно) и такая причина. У вас хоть что то в душе есть? Понятно что судьба и бла бла бла, но вспомните Ярославский Локомотив.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: vovamur
То то ты здесь и трешся!

Кот с кайлом лишь отгружает мясным по жизни. Его участи вряд=ли кто позавидует.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:16) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну как же без болельщиков Санкт-Петербург Бакланс? Впереди всех приковыляли на Спартак.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: yuri
Стадо свиней, кот давно говорит- их пора сжечь на немедленном огне .

Ой, блеать, батюшки-светы - это хто там про свиней талдычит то??? Человечек что постеснялся предьявить свою личину (без всякого сомнения страшно опустившегося человека), когда к нему прямо во двор приехал друг сердешный из Москвы??? Как целка прятался за занавесочкой, посматривая вниз, во двор??? Устроил, блеать, инсценировку "Трех тополей на Плющихе"???

Это оно вон про свиней??? Мож про себя сначала - начнем со ступеньки свиней ниже??? Или ниже на две???
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Да они никому не нужны. Стадо свиней, кот давно говорит- их пора сжечь на немедленном огне . О это будет большой костёр, господа.

То то ты здесь и трешся! smile
Регистрация: 13.08.2009
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
писдец...окончательный


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (7)

Да они никому не нужны. Стадо свиней, кот давно говорит- их пора сжечь на немедленном огне . О это будет большой костёр, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Неприятная причина.

Зато какая отмазка smile


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:58) #
  • +7
  •  (11)

Даже вылететь толком не могут...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:54) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
На Спартак в этом сезоне навалилось всё, что только возможно. Не удивлюсь, если по пути торнадо Марию хапнут. Федун, сходи в церковь, а не в синагогу.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неприятная причина. Очень неприятная.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
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