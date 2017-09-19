Арбитр матча "Тосно" - "Спартак" - о голе Заболотного: минимальный офсайд был

Главный судья матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" — "Спартак" (2:2) Владимир Сельдяков прокомментировал свои решения в спорных эпизодах встречи."В эпизоде с удалением игрока "Тосно" мне помог ассистент. Ситуация не предвещала такого продвижения момента. Думал, защитник будет выносить мяч, но он развернулся и покатил его назад. Я понимал, что есть какой-то контакт, но что игрока держали за майку, мне Сергей подсказал. Конечно, это красная карточка. Это лишение явной возможности забить гол. Игрок, как понимаю, почувствовал этот контакт и упал.Когда Промес упал в чужой штрафной, я находился в хорошей позиции. Для меня это явная симуляция. Простым языком, он рисовал. Контакт был, но игрок упал не от него. Падение Дугалича в штрафной "Спартака"? На мой взгляд, там была обоюдная борьба, и я не увидел нарушения.Момент со вторым голом "Тосно" очень скоротечный. Если и был офсайд, то на долю сантиметров, а нас просят давать преимущество атакующей команде. У нас есть руководители, которые отвечают за этот раздел нашего арбитража. Если высчитывать линии, то минимальный офсайд был", — сказал Сельдяков в эфире программы "Свисток".