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Арбитр матча "Тосно" - "Спартак" - о голе Заболотного: минимальный офсайд был

Главный судья матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" — "Спартак" (2:2) Владимир Сельдяков прокомментировал свои решения в спорных эпизодах встречи.

"В эпизоде с удалением игрока "Тосно" мне помог ассистент. Ситуация не предвещала такого продвижения момента. Думал, защитник будет выносить мяч, но он развернулся и покатил его назад. Я понимал, что есть какой-то контакт, но что игрока держали за майку, мне Сергей подсказал. Конечно, это красная карточка. Это лишение явной возможности забить гол. Игрок, как понимаю, почувствовал этот контакт и упал.

Когда Промес упал в чужой штрафной, я находился в хорошей позиции. Для меня это явная симуляция. Простым языком, он рисовал. Контакт был, но игрок упал не от него. Падение Дугалича в штрафной "Спартака"? На мой взгляд, там была обоюдная борьба, и я не увидел нарушения.

Момент со вторым голом "Тосно" очень скоротечный. Если и был офсайд, то на долю сантиметров, а нас просят давать преимущество атакующей команде. У нас есть руководители, которые отвечают за этот раздел нашего арбитража. Если высчитывать линии, то минимальный офсайд был", — сказал Сельдяков в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Промес Тосно Спартак
Вчера, 23:15
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9
(1)
№9 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:00) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Здесь-то что спартачам не нравится? Ошибку с красной в их пользу - не признал(хотя косвенно есть, ибо игрок почувствовал контакт и упал - нифига не игрока уронили). Два сантиметра оффсайда - честно сказал что не увидели, высчитывали потом по линиям, это сугубо технический момент, обычно страхуются, здесь просто не стали. Интересен момент с падением Промеса - он желтую получил за "явную симуляцию"? я не все видел
Регистрация: 12.06.2016
№8 Написал: yuri спб (Вчера, 23:35) #
  • +2
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online

Цитата: Сибирячок
Но ведь пул орал, что судья опять за Спартак.

Пул вас натягивает регулярно, через год крупно. Заговор- очень стимулирует. Кот зевнул- опять епать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Слепой арбитр - минус 2 очка Спартаку. Но ведь пул орал, что судья опять за Спартак.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
Как там говорится один город два героя.Заболотный и Кокорин "герои 10 тура ПЛ России..
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок

Обычная ебля, добавь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (4)

Вы отнимаете очки ....а по том ссылаетесь на руководство ...что вас кто то просит....глупость..офсайд был...не умеете правильно разбираться....судите всей ВАШЕЙ КОМАНДОЙ НАШУ ВТОРУЮ ЛИГУ...но меня тренеры этой лиге не поймут...а зачем они нужны.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А хрен ли после драки яйцами болтать....


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Где этот 3,14раз Левников, что ему глаза застилало краснота, зелень или желтизна? satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)

Признал и все четко объяснил.
Регистрация: 27.07.2016
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