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Марко Трабукки; не думаю, что Массимо Каррера шокирован происходящим

Итальянский агент Марко Трабукки заявил, что "Спартаку"? сложно играть эффективно на два фронта.

– Как оцениваете ситуацию, в которой сейчас оказался главный тренер "Спартака"?

– А в какой ситуации оказался Массимо?

– С точки зрения результатов все не очень хорошо. Команда в середине таблицы, масса критики, шансы на титул во многом потеряны.

– В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не так-то легко. Сейчас, к сожалению, видно, что команда не готова выступить так же успешно, не может эффективно играть на два фронта. Мы видим, что команда часто пропускает голы на последних минутах. При этом не думаю, что Массимо шокирован происходящим. Конечно, 8-е место – это недопустимо, но сейчас красно-белым объективно тяжело бороться за призовые места.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трабукки Спартак Каррера
Сегодня, 04:01
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