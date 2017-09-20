Марко Трабукки; не думаю, что Массимо Каррера шокирован происходящим

Итальянский агент Марко Трабукки заявил, что "Спартаку"? сложно играть эффективно на два фронта.– А в какой ситуации оказался Массимо?– В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не так-то легко. Сейчас, к сожалению, видно, что команда не готова выступить так же успешно, не может эффективно играть на два фронта. Мы видим, что команда часто пропускает голы на последних минутах. При этом не думаю, что Массимо шокирован происходящим. Конечно, 8-е место – это недопустимо, но сейчас красно-белым объективно тяжело бороться за призовые места.