Александр Мостовой: не вижу причин, чтобы "Спартак" не одолел "Кубань"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил, что верит в победу красно-белых над "Кубанью"? в 1/16 финала Кубка России.– После игры с "Тосно" меня многие спрашивали относительно будущего Карреры. За 10 минут до конца игры при счете 2:0 "Спартак" находился недалеко от призовых мест. И вот даже перед матчем на Кубок вопрос про тренера… Считаю не совсем логичным, что все шишки сваливаются на Карреру.– Не вижу причин, чтобы "Спартак" не одолел "Кубань", которая неважно идет в ФНЛ. Хотя именно в кубковых матчах происходят сюрпризы, и команды ниже рангом выбивают фаворитов. На мой взгляд, шансы 60 на 40 в пользу красно-белых, состав которых значительно выше классом и разнообразнее. Каррера – опытный футболист и тренер, и наверняка старается исправить сложившуюся ситуацию.