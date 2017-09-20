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Руслан Нигматуллин: в матче с "Крыльями" "Локомотив" не будет фаворитом

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от встречи 1/16 финала Кубка России, в которой встретятся "Крылья Советов" и "Локомотив".

"В Самаре "Локомотиву" будет тяжело. Во-первых, москвичи наверняка поедут туда полурезервным составом. Во-вторых, возможна недооценка соперника, всегда свойственная большим клубам в матчах против команд низших лиг, даже если это лидирующие в ФНЛ "Крылья Советов". В-третьих, у самарцев есть победный дух и серьезная поддержка трибун.

"Локо" в этой встрече точно не будет фаворитом, и подопечным Юрия Семина придется поднапрячься, чтобы не вылететь из Кубка. Вообще в этом сезоне красно-зеленым будет крайне сложно удержать трофей", — цитирует Нигматуллина газета "Известия".
Теги: Нигматуллин Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 05:05
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