Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:27
Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените" (4)
Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените" (4)
10:09
Инна Ярмоленко: пока живем на две страны, детей планируем отдать в садик в Германии (фото) (2)
Инна Ярмоленко: пока живем на две страны, детей планируем отдать в садик в Германии (фото) (2)
Андрей Созин: клубы РФПЛ проявляют неуважение, выставляя на матчи Кубка России дублёров
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение по поводу розыгрыша Кубка России.
"Уже несколько лет организаторы Кубка России и другие стороны футбольной общественности обсуждают значимость Кубка России. Все команды РФПЛ, особенно те, которые играют в еврокубках, играют вторыми и третьими составами. Кубок потерял свою значимость. Вопрос выхода в Европу решается через чемпионат России. Остаются клубы вроде "Локомотива", которые стремятся это сделать через Кубок. На мой взгляд, привязывать этот турнир к выходу в Лигу Европы неправильно. Если выиграет курский "Авангард", потому что никто из грандов не сыграет в полную силу, то это не добавит российскому футболу ни коэффициентов УЕФА, ни значимости.
Если команды из первой восьмёрки Премьер-Лиги не пройдут клубы ФНЛ, то надо будет чётко сказать – им не нужен этот турнир, он для них лишний. А их заставляют играть по регламенту. Тогда надо садиться руководителям и решать, стоит ли проводить Кубок между очень занятыми клубами. Играть должны сильнейшие. Те же люди в Курске и Краснодаре сегодня хотят посмотреть на игроков, которых видят по телевизору, а не на их дублёров. Это неуважение к этим клубам и футболу.
Российские команды проводят не так много игр. И все говорят, что клубы очень устают. Но ведь вся Европа играет через два дня на третий весь сезон, Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублёров", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Уже несколько лет организаторы Кубка России и другие стороны футбольной общественности обсуждают значимость Кубка России. Все команды РФПЛ, особенно те, которые играют в еврокубках, играют вторыми и третьими составами. Кубок потерял свою значимость. Вопрос выхода в Европу решается через чемпионат России. Остаются клубы вроде "Локомотива", которые стремятся это сделать через Кубок. На мой взгляд, привязывать этот турнир к выходу в Лигу Европы неправильно. Если выиграет курский "Авангард", потому что никто из грандов не сыграет в полную силу, то это не добавит российскому футболу ни коэффициентов УЕФА, ни значимости.
Если команды из первой восьмёрки Премьер-Лиги не пройдут клубы ФНЛ, то надо будет чётко сказать – им не нужен этот турнир, он для них лишний. А их заставляют играть по регламенту. Тогда надо садиться руководителям и решать, стоит ли проводить Кубок между очень занятыми клубами. Играть должны сильнейшие. Те же люди в Курске и Краснодаре сегодня хотят посмотреть на игроков, которых видят по телевизору, а не на их дублёров. Это неуважение к этим клубам и футболу.
Российские команды проводят не так много игр. И все говорят, что клубы очень устают. Но ведь вся Европа играет через два дня на третий весь сезон, Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублёров", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.