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Андрей Созин: клубы РФПЛ проявляют неуважение, выставляя на матчи Кубка России дублёров

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение по поводу розыгрыша Кубка России.

"Уже несколько лет организаторы Кубка России и другие стороны футбольной общественности обсуждают значимость Кубка России. Все команды РФПЛ, особенно те, которые играют в еврокубках, играют вторыми и третьими составами. Кубок потерял свою значимость. Вопрос выхода в Европу решается через чемпионат России. Остаются клубы вроде "Локомотива", которые стремятся это сделать через Кубок. На мой взгляд, привязывать этот турнир к выходу в Лигу Европы неправильно. Если выиграет курский "Авангард", потому что никто из грандов не сыграет в полную силу, то это не добавит российскому футболу ни коэффициентов УЕФА, ни значимости.

Если команды из первой восьмёрки Премьер-Лиги не пройдут клубы ФНЛ, то надо будет чётко сказать – им не нужен этот турнир, он для них лишний. А их заставляют играть по регламенту. Тогда надо садиться руководителям и решать, стоит ли проводить Кубок между очень занятыми клубами. Играть должны сильнейшие. Те же люди в Курске и Краснодаре сегодня хотят посмотреть на игроков, которых видят по телевизору, а не на их дублёров. Это неуважение к этим клубам и футболу.

Российские команды проводят не так много игр. И все говорят, что клубы очень устают. Но ведь вся Европа играет через два дня на третий весь сезон, Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублёров", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин
Сегодня, 16:03
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6
(1)
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:38) #
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online

Бред... Мне интереснее смотреть как молодые рубятся
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: kruga (Сегодня, 16:31) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
какую пользу и практическую ценность имеет комитет по этике?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Самое удачное время обкатывать ближайший резерв. Сборная пример подала.
Если бы сборная играла основным составом , то могла бы и проиграть .


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
Уважаемый этикет, вы хоть следите за Англией?


Да он за базаром своим не следит, какая Англия?
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:21) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублёров

Уважаемый этикет, вы хоть следите за Англией? Арсенал к примеру играл с Кельном в ЛЕ почти вторым составом и сегодня на Донкастер Венгер выставит резерв+молодежь.

Цитата: cska1971
Дурень, клубы премьер-лиги пытаются уравнять спортивные шансы. Но "члену по этике" этого не понять. Как и того, что к "дублёрам" тоже нужно проявлять уважение...

Если вдруг сижу я в РФСе - не беда.
Буду хрень нести я повсеместно да-да-да.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:10) #
  • +4
  •  (4)
online

Дурень, клубы премьер-лиги пытаются уравнять спортивные шансы. Но "члену по этике" этого не понять. Как и того, что к "дублёрам" тоже нужно проявлять уважение...
Регистрация: 26.01.2007
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