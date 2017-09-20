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Игрок "Амкара" Чухланцев дисквалифицирован на три матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 10-го тура молодёжного первенства РФПЛ между "Локомотивом" и "Амкаром".

"В молодёжном первенстве мы рассмотрели эпизод на матче "Локомотив" — "Амкар". За умышленный удар без цели завладения мячом мы дисквалифицировали игрока "Амкара" Вадима Чухланцева на три матча. Игрок ударил соперника в лицо рукой", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Амкар Григорьянц Локомотив
Сегодня, 16:19
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